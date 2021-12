Qualità della vita | Torino perde 10 posizioni | solo 31esima

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Cade inposizione nella classifica sulladel Sole 24 Oreche passa ora al 31esimo posto, mentre un anno fa era 21esima. Sul podio Trieste, Milano che l’anno scorso non era neanche in top ten, e Trento.resta prima tra le città piemontesi, un gradino sopra Novara, al 32esimo posto, ma che invece recupera 10. Al 34 si trova Cuneo, scesa di 14. Risale di 5 posti Vercelli, che è 48esima, mentre Verbania si conferma al 50esimo posto. Biella, 59esima,due, mentre Asti, 65esima, e Alessandria, 70esima, guadagnano entrambe 5. L'articolo proviene da Nuova Società.

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - DarioNardella : Anche la classifica della qualità della vita @sole24ore vede #Firenze migliorare nel 2021: 11º posto su 107, terza… - sole24ore : ??L'indagine del #Sole24Ore sulla Qualità della vita 2021 #qdv21 premia #Trieste seguita da #Milano e #Trento. In fo… - UffailnickA : Dice che #milano è la cittá con la miglior qualitá della vita...se sei ricco o #Sala, forse - normeUNI : RT @MagazineQualita: 16 Dicembre – UNI EN ISO 9001:2015 Focus sui requisiti relativi al “miglioramento” (punto 10 della norma). Analisi del… -

