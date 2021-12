Qualità della vita in Italia: nella top ten 7 città del Nord Est (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima Trieste, seconda Milano e terza Trento: queste le città d’Italia in testa alla classifica dei luoghi in cui si vive meglio nel nostro Paese. L’ha stilata il Sole24Ore. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è in cima al podio per la terza volta nell’ultimo decennio. L’indagine scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale. A loro volta divisi in sei ambiti. Si va da ricchezza e consumi, ad affari e lavoro, fino a demografia, società e salute. Ma anche: ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Citta, Treviso new entry I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime 10 dieci città, 7 sono del Nord-Est. Oltre a Trieste e Trento, ci sono Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine (9ª) che confermano la loro vivibilità. E Treviso (10ª), l’unica new entry, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prima Trieste, seconda Milano e terza Trento: queste led’in testa alla classifica dei luoghi in cui si vive meglio nel nostro Paese. L’ha stilata il Sole24Ore. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è in cima al podio per la terza volta nell’ultimo decennio. L’indagine scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale. A loro volta divisi in sei ambiti. Si va da ricchezza e consumi, ad affari e lavoro, fino a demografia, società e salute. Ma anche: ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Citta, Treviso new entry I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime 10 dieci, 7 sono del-Est. Oltre a Trieste e Trento, ci sono Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine (9ª) che confermano la loro vivibilità. E Treviso (10ª), l’unica new entry, ...

