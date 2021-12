Qualità della vita | Bergamo risale di 13 posizioni | bene in campo economico | male l’ambiente

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 dicembre 2021). Dopo l’anno difficile del Covid, la provincia dial 39esimo posto nella classificastilata dal Sole 24 Ore, in miglioramento di 13rispetto all’ultima rilevazione. La 32ª edizionestorica indagine, pubblicata lunedì 13 dicembre, premia Trieste, già salita negli ultimi due anni al quinto postograduatoria annuale. Nella classifica 2021 il capoluogo giuliano conquista anche il primato nell’indice tematico di “Cultura e tempo libero”, arriva seconda in “Affari e lavoro” e quarta in “Ambiente e servizi”. Sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. L’indagine, ...