Putin ha detto che per un periodo ha fatto il tassista (Di lunedì 13 dicembre 2021) Subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, in un momento in cui le cose andavano male perfino per lui Leggi su ilpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, in un momento in cui le cose andavano male perfino per lui

Ultime Notizie dalla rete : Putin detto Pechino contro il G7: 'Infanga l'immagine della Cina e divide il mondo' "È stata una disintegrazione della 'Russia storica' sotto il nome di Unione Sovietica", ha detto Putin ricordando i fatti che portarono alla caduta dell'Urss, di cui in questi giorni corre il 30esimo ...

UE e Armenia, partner nelle riforme? ... ha detto Jukneviien a OC Media, aggiungendo che è stata una decisione sovrana dell'Armenia, 'ma un modo faticoso per imparare che la Russia di Putin non è un garante di cui fidarsi'. Alla domanda ...

Vladimir Putin ricorda il crollo dell'Urss, "ho dovuto fare il tassista" L'HuffPost Putin ha detto che per un periodo ha fatto il tassista Nel corso di un’intervista pubblicata domenica, il presidente russo Vladimir Putin ha detto che nel periodo successivo al crollo dell’Unione Sovietica, e dunque nei primi anni Novanta, per un periodo ...

Il gas Ue galoppa sulle tensioni Usa-Russia. Mosca: volete le forniture gratis? Il prezzo della materia prima di provenienza dalla Russia è balzato fino al 10% questa mattina a 116,4 euro, i massimi degli ultimi due anni toccati per poco a ottobre. Al centro le ritorsioni dell'ar ...

