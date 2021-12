Psicologo di base, la legge regionale è valida: la Campania vince il ricorso (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Regione Campania vince il ricorso per la legge regionale che assicurerà le prestazioni di uno Psicologo di base a chi ne avrà bisogno. legge regionale sullo Psicologo di base (Regione Campania)La Regione Campania ha vinto il giudizio alla Corte Costituzionale sulla legge regionale psicologi di base. Con sentenza n. 241, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale della Campania (3 agosto 2020 n.35), che ha istituito presso i distretti sanitari delle ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Regioneilper lache assicurerà le prestazioni di unodia chi ne avrà bisogno.sullodi(Regione)La Regioneha vinto il giudizio alla Corte Costituzionale sullapsicologi di. Con sentenza n. 241, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto ilproposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso ladella(3 agosto 2020 n.35), che ha istituito presso i distretti sanitari delle ...

Advertising

chiara0174 : Spoiler per tutti i citati: i ferragnez non gestiscono la sanità italiana quindi non è colpa loro se non tutti poss… - intheoutersp4ce : mia madre in un momento in cui stavo avendo un mb potente mi aveva detto che se volevo potevo andare a parlare con… - VesuvioLive : Psicologo di base in Campania, via libera della Corte Costituzionale: consulti gratis per i cittadini - FelixPerrella : In Campania via libera allo psicologo di base, la Corte costituzionale dà ragione alla Regione - la Repubblica - irpiniatimes1 : CAMPANIA, COZZUTO: “SU PSICOLOGO DI BASE SENTENZA STORICA“ -