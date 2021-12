PSG Manchester United: sarà (di nuovo) Messi contro Cristiano Ronaldo (Di lunedì 13 dicembre 2021) PSG Manchester United agli ottavi di finale della Champions League 2021/22: sarà di nuovo Messi contro Cristiano Ronaldo PSG e Manchester United si affronteranno agli ottavi di finale della Champions League 2021/22. È questo il verdetto emesso dalle urne di Nyon, in Svizzera. Una sfida emozionante, quella tra francesi e inglesi, che metterà di fronte (per l’ennesima volta in carriera) Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) PSGagli ottavi di finale della Champions League 2021/22:diPSG esi affronteranno agli ottavi di finale della Champions League 2021/22. È questo il verdetto emesso dalle urne di Nyon, in Svizzera. Una sfida emozionante, quella tra francesi e inglesi, che metterà di fronte (per l’ennesima volta in carriera) Leo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

goal : PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - mundodeportivo : ?? PSG - MANCHESTER UNITED ?? MESSI vs CRISTIANO RONALDO #UCL #UCLdraw - MirrorFootball : PSG vs MANCHESTER UNITED MESSI vs RONALDO #UCLdraw - coelho_21_ : RT @goal: PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - Mercynicky_ : RT @goal: PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? -