PSG | le parole del difensore infiammano la sfida contro il Real Madrid!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sarà ilMadrid il prossimo avversario in Champions League del Paris Saint-Germain. Il verdetto decretato dal doppio sorteggio dell’urna di Nyon ha giocato un vero e proprio scherzo del destino a Sergio Ramos, che in vista dellache attende il PSG agli ottavi di Champions farà il suo ritorno al Bernabeu pochi mesi dopo il suo addio. Sergio RamosQueste ledell’ex capitano dei Blancos, intervenuto in conferenza stampa dopo il sorteggio: “Quando sono arrivato in aereo c’era lo United, che è una squadra che mi piaceva e poi si scopre che il sorteggio non era valido. Avrei voluto non avere quellama tornare al Bernabeu è motivo di gioia…non ho potuto avere un addio per via del covid. Il destino è capriccioso. Mi sarebbe piaciuto che affrontare un’altra squadra. Conoscete l’affetto e l’amore che ho ...