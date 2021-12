PSG | colpo Champions! Pochettino può riabbracciare il suo fedelissimo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si avvicina il calciomercato invernale e Antonio Conte ha deciso chi non rientra tra i suoi piani. Come riporta TheAthletic, tra questi c’è anche Dele Alli, perché non visto con buon occhio. Dele Alli PSG ChampionsIl Paris Saint-Germain vuole approfittare della situazione in casa Spurs e può regalare aprobabilmente il suo pupillo più fedele, proprio ai tempi londinesi. L’ostacolo, però, è quello della scadenza 2024. Vedremo se sarà ipotizzabile un prestito o se il presidente dei parigini affonderà ila titolo definitivo. Paratici è avvisato.

