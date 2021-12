Province: Trieste prima per qualità della vita, poi Milano e Trento (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – La 32ª edizione dell’indagine sulla qualità della vita nelle Province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste, già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale; sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. Nello specifico l’indagine scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime dieci Province, sette sono del Nord-Est: Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – La 32ª edizione dell’indagine sullanelleitaliane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia, già salita negli ultimi due anni al quinto postograduatoria annuale; sul podio inoltre torna, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, eresta solida al terzo posto. Nello specifico l’indagine scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime dieci, sette sono del Nord-Est: Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine ...

