Province: Benevento prima in Campania per qualità della vita ma perde 7 posizioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – La 32ª edizione dell’indagine sulla qualità della vita nelle Province italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste, già salita negli ultimi due anni al quinto posto della graduatoria annuale; sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. Nello specifico l’indagine scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime dieci Province, sette sono del Nord-Est: Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine (9ª) che confermano la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – La 32ª edizione dell’indagine sullanelleitaliane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, premia Trieste, già salita negli ultimi due anni al quinto postograduatoria annuale; sul podio inoltre torna Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento resta solida al terzo posto. Nello specifico l’indagine scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. I risultati dell’indagine evidenziano che tra le prime dieci, sette sono del Nord-Est: Bolzano (5ª), Pordenone (7ª), Verona (8ª) e Udine (9ª) che confermano la ...

Advertising

anteprima24 : ** Province: ##Benevento prima in Campania per qualità della vita ma ... ** - CristianPeveri : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno #EccoCheCosa c'è oltre Napoli in Campania ?? Ci sono altre quattro belle province: Avellino - Ben… - dadamaiorino70 : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno #EccoCheCosa c'è oltre Napoli in Campania ?? Ci sono altre quattro belle province: Avellino - Ben… - RosariaMirage : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno #EccoCheCosa c'è oltre Napoli in Campania ?? Ci sono altre quattro belle province: Avellino - Ben… - meryanne61 : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno #EccoCheCosa c'è oltre Napoli in Campania ?? Ci sono altre quattro belle province: Avellino - Ben… -