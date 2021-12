Protezione dati privati: la nuova strategia di Porsche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Porsche è pronta a cambiare la propria strategia sulla Protezione dati con un sistema che vada a blindare la privacy dei clienti. Presto scatterà un progetto basato su quattro pilastri fondamentali per far sì che i dati dei consumatori siano ulteriormente tutelati. Fino ad oggi, l’azienda automobilistica tedesca ha sempre lanciato delle iniziative sulla Protezione Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021)è pronta a cambiare la propriasullacon un sistema che vada a blindare la privacy dei clienti. Presto scatterà un progetto basato su quattro pilastri fondamentali per far sì che idei consumatori siano ulteriormente tutelati. Fino ad oggi, l’azienda automobilistica tedesca ha sempre lanciato delle iniziative sulla

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. I dati sulla dose aggiuntiva iniziano… - mante : Due dubbi sulla variante omicron in Italia. La stiamo sequenziando o no? Dai pochi dati disponibili sembrerebbe,… - RobertoBurioni : primi dati preliminari su protezione vaccino nei confronti di omicron. Il 99% di quelli che li sta commentando su T… - dantiol : RT @DataMediaHub: Va protetto l’anonimato di chi lascia commenti sul sito di un quotidiano - - Nat_Casatelli : RT @mante: Due dubbi sulla variante omicron in Italia. La stiamo sequenziando o no? Dai pochi dati disponibili sembrerebbe, come al solit… -