Pronto Soccorso senza medici, bando per assumerne otto dopo il grido d'allarme del primario Gnudi (Di lunedì 13 dicembre 2021) PESARO - La Regione Marche prova a rispondere al grido d'aiuto lanciato dal primario del Pronto Soccorso dell'ospedale di Pesaro Umberto Gnudi con un bando per l'assunzione di nuovi medici. L'Asur ha ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 13 dicembre 2021) PESARO - La Regione Marche prova a rispondere ald'aiuto lanciato daldeldell'ospedale di Pesaro Umbertocon unper l'assunzione di nuovi. L'Asur ha ...

