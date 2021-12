Programmi TV di stasera, lunedì 13 dicembre 2021. Su La7 il ritorno di April e l’addio di Jackson a ‘Grey’s Anatomy’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grey's Anatomy 17 - Jesse Williams e Sarah Drew Rai1, ore 21.25: Blanca Fiction del 2021, di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon. 1×04 Blu Profondo: I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa. Rai2, ore 21.20: Il Collegio Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte. Nella penultima puntata mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Grey's Anatomy 17 - Jesse Williams e Sarah Drew Rai1, ore 21.25: Blanca Fiction del, di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon. 1×04 Blu Profondo: I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa. Rai2, ore 21.20: Il Collegio Per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media sono ormai alle porte. Nella penultima puntata mentre Rubino, Ricorda e Cresta dovranno riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze, per tutti arriverà ...

