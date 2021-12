Professore assassinato nel Lazio | il 68enne Claudio Cesaris | originario di Melegnano | ha confessato

Advertising

JackieMilesiF : RT @GenCar5: Claudio Cesaris avrebbe assassinato con un colpo di pistola alla tempia il biologo marino Dario Angeletti, professore dell’Un… - CarriaggioM : RT @GenCar5: Claudio Cesaris avrebbe assassinato con un colpo di pistola alla tempia il biologo marino Dario Angeletti, professore dell’Un… - GenCar5 : Claudio Cesaris avrebbe assassinato con un colpo di pistola alla tempia il biologo marino Dario Angeletti, profess… - ilfaroonline : Professore assassinato a Tarquinia, l’arrestato confessa: “Sono stato io a sparare” - ilfaroonline : Quarto Grado: si indaga sul professore assassinato a Tarquinia. Qual è il movente? -

Ultime Notizie dalla rete : Professore assassinato

...da Cosa Nostra, come anche i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla cerimonia interverranno Anna Rossomando vicepresidente del Senato, Fernando Dalla Chiesadell'...Possibile svolta nell' omicidio deluniversitario di 52 anni ,a Tarquinia (Viterbo) martedì. Nelle scorse ore, i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini sul caso, ...I fatti risalgono allo scorso 7 dicembre, quando il 50enne Dario Angeletti venne ucciso a Tarquinia con un colpo d’arma da fuoco. Cesaris era rimasto molto legato a Melegnano, dove era stato anche ist ...Le immagini delle telecamere di sorveglianza, puntate sul parcheggio delle Saline, non hanno solo permesso agli inquirenti di ricostruire in poche ore la ...