Probabili formazioni Spezia-Lecce: sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Spezia-Lecce, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Si gioca alle 18:00 di giovedì 16 dicembre nella cornice del Picco. La squadra di Thiago Motta cerca il pass per il turno successivo della competizione nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play. Spezia – Spazio a Nzola, assente tra i convocati con la Roma. Anche Verde cerca spazio nel reparto offensivo. Lecce – In dubbio Strefezza e Di Mariano, che si sono allenati a parte. Difficile un recupero anche per Coda. Le Probabili formazioni Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ledi, match deidi finale di. Si gioca alle 18:00 di giovedì 16 dicembre nella cornice del Picco. La squadra di Thiago Motta cerca il pass per il turno successivo della competizione nazionale. La partita sarà trasmessa in diretta tv su1 e in streaming su Mediaset Play.– Spazio a Nzola, assente tra i convocati con la Roma. Anche Verde cerca spazio nel reparto offensivo.– In dubbio Strefezza e Di Mariano, che si sono allenati a parte. Difficile un recupero anche per Coda. Le(3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Mainz Vs #HerthaBerlino è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga che si giocherà doma… - infoitsport : Le probabili formazioni di Hellas Verona-Atalanta: più Tameze che Ilic a centrocampo - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Stoccarda Vs #BayernMonaco è una partita della sedicesima giornata di Bundesliga che si giocherà do… - LPincia : RT @pianetagenoa: Genoa-Salernitana, probabili formazioni: Sheva pensa a Kallon-Destro in attacco - - TuttoSalerno : Genoa-Salernitana: probabili formazioni -