Probabili formazioni Atalanta-Roma: diciottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Roma, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 15:00 di sabato 18 dicembre nella cornice del Gewiss Stadium con le due squadre a caccia dei tre punti in questo scontro diretto per il quarto posto. Diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Atalanta – Ilicic e Pasalic alle spalle di Zapata, pronto ad agire da unico riferimento offensivo con Muriel pronto a subentrare. Roma – Spazio al 3-5-2 con Zaniolo che si riprende il posto in attacco, come Mancini in difesa dopo la squalifica. Cristante e Veretout pronti ad agire in mediana. Le ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di sabato 18 dicembre nella cornice del Gewiss Stadium con le due squadre a caccia dei tre punti in questo scontro diretto per il quarto posto. Diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Ilicic e Pasalic alle spalle di Zapata, pronto ad agire da unico riferimento offensivo con Muriel pronto a subentrare.– Spazio al 3-5-2 con Zaniolo che si riprende il posto in attacco, come Mancini in difesa dopo la squalifica. Cristante e Veretout pronti ad agire in mediana. Le ...

