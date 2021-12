Prima vittima della variante Omicron nel Regno Unito Johnson | «Vacciniamoci con la terza dose»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Almeno un paziente affetto dallaè deceduto nel. Lo ha annunciato alla stampa il premier britannico Boris, mentre era in visita a un centro di vaccinazione a Paddington, nella zona ovest di Londra. Il premier ha poi sottolineato che l’idea che la nuovasia meno pericolosa è da «mettere da parte» e che bisogna «riconoscere il ritmo con cui i contagi dasi propagano attraverso la popolazione». Come proteggersi, dunque? «La cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci con le dosi di richiamo», ha concluso il. Intanto, sono 10 i pazienti ricoverati a causanuovanegli ospedali inglesi. Lo ha detto a Sky News il ministro...

Arriva la vittima della variante Omicron. Il premier britannico ha annunciato che 'almeno un paziente' affetto dalla nuova variante è deceduto nel Regno Unito. Lo riferisce la Press Association. 'Credo che per ora non...