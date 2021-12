Prima foto dal vivo del Samsung Galaxy S22 e S Pen certificata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci si avvicina a grandi passi verso il Samsung Galaxy S22. In questa giornata di lunedì 13 dicembre ci troviamo a commentare quella che dovrebbe essere la Prima foto dal vivo del nuovo top di gamma. L’immagine è presente al termine dell’articolo e, sebbene non molto dettagliata, ci fornisce degli spunti interessati. Lo scatto è stato condiviso in Prima battuta su Weibo. Si tratta di una fotografia che immortala il modello Samsung Galaxy S22 standard. Lo si comprende per i numerosi punti in comune con l’attuale Galaxy S21 (unica sostanziale differenza il retro lucido anziché opaco) ma anche il comparto a tripla fotocamera che dovrebbe trovare posto sul modello base dell’ammiraglia (sul modello Ultra, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci si avvicina a grandi passi verso ilS22. In questa giornata di lunedì 13 dicembre ci troviamo a commentare quella che dovrebbe essere ladaldel nuovo top di gamma. L’immagine è presente al termine dell’articolo e, sebbene non molto dettagliata, ci fornisce degli spunti interessati. Lo scatto è stato condiviso inbattuta su Weibo. Si tratta di unagrafia che immortala il modelloS22 standard. Lo si comprende per i numerosi punti in comune con l’attualeS21 (unica sostanziale differenza il retro lucido anziché opaco) ma anche il comparto a triplacamera che dovrebbe trovare posto sul modello base dell’ammiraglia (sul modello Ultra, ...

