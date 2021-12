Previsioni meteo anche per il Sole, influenza la Terra (Di lunedì 13 dicembre 2021) anche il Sole e le sue attività sono soggette a Previsioni ‘meteo’. “Come avviene per i bollettini meteorologici che si interessano di precipitazioni piovose, temperatura e direzione e intensità dei venti, in modo simile le Previsioni della meteorologia e climatologia spaziale cercano di predire l’attività solare e i flussi di particelle e di radiazioni elettromagnetiche che influenzano la Terra” ha rilevato Francesco Berrilli, membro della Commissione per l’ambiente e grandi calamità naturali, accademico dei lincei e professore ordinario all’Università di Roma Tor Vergata, intervenendo oggi alla XXXVIII Giornata dell’Ambiente dedicata dall’Accademia Lincei agli studi scientifici su “Attività solare ed al suo impatto sull’ambiente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021)ile le sue attività sono soggette a’. “Come avviene per i bollettinirologici che si interessano di precipitazioni piovose, temperatura e direzione e intensità dei venti, in modo simile ledellarologia e climatologia spaziale cercano di predire l’attività solare e i flussi di particelle e di radiazioni elettromagnetiche cheno la” ha rilevato Francesco Berrilli, membro della Commissione per l’ambiente e grandi calamità naturali, accademico dei lincei e professore ordinario all’Università di Roma Tor Vergata, intervenendo oggi alla XXXVIII Giornata dell’Ambiente dedicata dall’Accademia Lincei agli studi scientifici su “Attività solare ed al suo impatto sull’ambiente ...

