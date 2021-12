Preoccupazione per Zielinski al 20? di Napoli-Empoli: le ultime sul polacco (Di lunedì 13 dicembre 2021) In una serata assolutamente da resettare per il Napoli, dove tutto è andato per il verso sbagliato, ha destato serie preoccupazioni lo stop di Zielinski al 20?, uscito prima del tempo delle difficoltà respiratorie. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto della situazione: il club non si farà bastare i risultati dei primi esami arrivati ieri sera, che hanno dato fortunatamente esiti negativi. “In una serata già complicata, in cui serve qualità di giocate, dopo 20’ alza bandiera bianca Zielinski, l’uomo migliore nelle ultime prestazioni. Piotr sente dolori al petto, che preoccupano lui e lo staff medico per la respirazione difficoltosa. I primi esami hanno dato esiti negativi, ne seguiranno altri“. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) In una serata assolutamente da resettare per il, dove tutto è andato per il verso sbagliato, ha destato serie preoccupazioni lo stop dial 20?, uscito prima del tempo delle difficoltà respiratorie. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto della situazione: il club non si farà bastare i risultati dei primi esami arrivati ieri sera, che hanno dato fortunatamente esiti negativi. “In una serata già complicata, in cui serve qualità di giocate, dopo 20’ alza bandiera bianca, l’uomo migliore nelleprestazioni. Piotr sente dolori al petto, che preoccupano lui e lo staff medico per la respirazione difficoltosa. I primi esami hanno dato esiti negativi, ne seguiranno altri“.

Advertising

rtl1025 : ?? Il sindaco di #Villapiana, Paolo #Montalti, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel… - welikeduel : Tanta gioia per #PatrickZaki, molta preoccupazione per le risposte mancate sulla morte di #GiulioRegeni. L'interve… - gilnar76 : Preoccupazione per Zielinski al 20' di #Napoli-Empoli: le ultime sul polacco #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Amici213 : @santa_pazienza1 Si infatti l'unica preoccupazione è questa...perchè per il resto anzi sarebbero anche carini?? - AleBenedetti64 : @strraffaella Sono il solito ingenuo e, come un bambino, mi chiedo e chiedo: 'Ma perché ?!' 'Quale logica politica… -