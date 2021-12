Prenotazione vaccino per bambini dai 5 agli 11 anni (Di martedì 14 dicembre 2021) Apriranno martedì 14 dicembre alle ore 14 le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età tra i 5 e gli 11 anni. La prima inoculazione per quanti rientrano in questa fascia di età è prevista per giovedì 16 dicembre ad alcuni pazienti del Burlo Garofolo di Trieste”. Potenzialmente ci sono circa 68 mila bambini vaccinabili. “L’attività di inoculazione prenderà il via giovedì e si protrarrà per 3 giornate durante le quali, sotto il coordinamento dell’Irccs Burlo Garofolo, verranno sottoposti a vaccinazione circa 1000 bambini. I primi a ricevere il vaccino saranno i pazienti al momento ricoverati all’istituto materno infantile del capoluogo regionale; dopo di che il 18 dicembre le inoculazioni verranno effettuate al centro vaccinale al Molo IV di Trieste. L’attività proseguirà il 19 dicembre ... Leggi su udine20 (Di martedì 14 dicembre 2021) Apriranno martedì 14 dicembre alle ore 14 le prenotazioni delle vaccinazioni per iin età tra i 5 e gli 11. La prima inoculazione per quanti rientrano in questa fascia di età è prevista per giovedì 16 dicembre ad alcuni pazienti del Burlo Garofolo di Trieste”. Potenzialmente ci sono circa 68 milavaccinabili. “L’attività di inoculazione prenderà il via giovedì e si protrarrà per 3 giornate durante le quali, sotto il coordinamento dell’Irccs Burlo Garofolo, verranno sottoposti a vaccinazione circa 1000. I primi a ricevere ilsaranno i pazienti al momento ricoverati all’istituto materno infantile del capoluogo regionale; dopo di che il 18 dicembre le inoculazioni verranno effettuate al centro vaccinale al Molo IV di Trieste. L’attività proseguirà il 19 dicembre ...

Advertising

SkyTG24 : Covid #Lombardia, Moratti: oltre 30mila prenotazioni vaccini 5-11 anni nel primo giorno - SkyTG24 : Covid #Lazio, al via oggi le prenotazioni dei vaccini ai bambini - udine20 : Prenotazione vaccino per bambini dai 5 agli 11 anni - - Elisa34012803 : RT @Frances92507753: Domani prenotazione x i miei guerrieri poi si fa il vaccino covid perché noi paura non ne abbiamo noi siamo guerrieri… - taj_zkt : RT @taniacips: Domanda perché ha più figli e deve prenotare il vaccino per loro. Esiste un modo x farli andare lo stesso giorno? Il sito pr… -