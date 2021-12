Premier League | giornata 16 | le prime tre vincono di rigore

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Resta tutto invariato in testa alla classifica con Manchester City, Liverpool e Chelsea checon sofferenza grazie a dei rigori decisivi. Successi anche per Manchester United e Arsenal. Di seguito l’analisi della16 di16: Man. City-Wolverhampton 1-0, Liverpool-Aston Villa 1-0, Chelsea-Leeds 3-2 Il Manchester City batte di misura il Wolverhampton ma con grande fatica: la squadra di Guardiola infatti tiene il controllo del gioco ma non riesce a superare l’arcigna difesa degli avversari. Nemmeno in superiorità numerica per il doppio giallo a Jimenez, arrivato pochi secondi dopo il primo per non aver rispettato la distanza su una punizione, facilita il compito del City. Il gol da tre punti arriva dal dischetto ...