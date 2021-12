Preghiera della sera 13 Dicembre 2021: “Ti prego, fortifica la mia fede” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ti prego, fortifica la mia fede”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Tila mia”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

