Povia ha il Covid e Cartabellotta del Gimbe fa ironia | divampa la polemica

Advertising

NicolaPorro : È normale che un medico, uno che sottoscrive il giuramento di Ippocrate, esulti pubblicamente se un uomo si ammala?… - fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - Corriere : Povia ha il Covid, Cartabellotta del Gimbe: «Finché i cretini fanno eh». Polemiche sul web - Emanuel70123144 : RT @Corriere: Povia ha il Covid, Cartabellotta del Gimbe: «Finché i cretini fanno eh». Polemiche sul web - MariaRo51490621 : RT @ChiodiDonatella: #COVID19: #CARTABELLOTTA FA LO SPACCHIUSO CON #POVIA SU #TWITTER. SE QUESTO È UN MEDICO... Un #tweet v-e-r-g-o-g-n-o-… -

Ultime Notizie dalla rete : Povia Covid

Sul tweet di Cartabellotta riguardo alla positività aldel cantautore("Finchè i cretini fanno?) "Nessuna presa in giro, era il copia - incolla del testo di una canzone di. Gli ...Lunga scia di polemiche sui social dopo l'annuncio di Giuseppe, che, risultato positivo al, ha dovuto rinunciare ad una manifestazione contro il Green pass in programma a Genova. A scatenare la bagarre è stato un intervento del presidente del Gimbe, ...A Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, è bastato citare su Twitter alcuni versi della canzone più famosa di Povia, poche ore dopo la notizia della positività al Covid del cantante no ...Il medico contestato per un tweet in cui ironizzava parafrasando una canzone .... Cartabellotta è finito subito al centro di una polemica : Nessuna presa in giro, era il copia - incolla del testo di u ...