Povia ha il Covid | Cartabellotta della Fondazione Gimbe commenta | “Finché i cretini fanno eh | finché i cretini fanno ‘boom' ” Scoppia la polemica

Ultime Notizie dalla rete : Povia Covid

Il caso del giorno è il tweet di Nino Cartabellotta , presidente della fondazione Gimbe , sucontagiato dal. Il cantautore lombardo dichiaratamente no vax ha annunciato la sua assenza a un evento no green pass a Genova causa positività al virus, spiegando però di stare bene. Tra ...A Genova, insieme a, ci sarebbe dovuto essere Marco Mori , che ne 2019 era candidato con Casapound alle elezioni europee. Nel frattempo, attraverso i suoi canali social,ha smentito la ..."Sono positivo con carica bassa, sto bene". È quanto ha annunciato il cantante Povia deludendo le aspettative di quanti lo aspettavano a Genova, domenica 12 dicembre, per una manifestazione contro il ...Per diverse settimane è stato sul palco degli eventi no vax ma all'ultimo ha dovuto dare disdetta per la positività al coronavirus ...