Povia è positivo e Cartabellotta gli dà del cretino su Twitter. Il web si scatena e difende il cantante (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nino Cartabellotta contro Giuseppe Povia. E i social si scatenano tifando per l’artista politicamente scorretto. Un tweet inaspettato del presidente della Fondazione Gimbe ha scatenato polemiche di fuoco coinvolgendo nell’agone anche volti noti della politica e dello spettacolo. Cartabellotta ironizza su Povia positivo Alla notizia di Povia positivo al covid (con bassa carica virale) Cartabellotta ha risposto via Twitter con la parodia di alcuni versi della celebre canzone del cantautore I bambini fanno oh. “Finché i cretini fanno(eh)/Finché i cretini fanno(ah)/Finché i cretini fanno “boom”, ha scritto Cartabellotta sostituendo la parola ‘bambini’ della canzone originale con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ninocontro Giuseppe. E i social sino tifando per l’artista politicamente scorretto. Un tweet inaspettato del presidente della Fondazione Gimbe hato polemiche di fuoco coinvolgendo nell’agone anche volti noti della politica e dello spettacolo.ironizza suAlla notizia dial covid (con bassa carica virale)ha risposto viacon la parodia di alcuni versi della celebre canzone del cantautore I bambini fanno oh. “Finché i cretini fanno(eh)/Finché i cretini fanno(ah)/Finché i cretini fanno “boom”, ha scrittosostituendo la parola ‘bambini’ della canzone originale con ...

Advertising

fanpage : Povia era atteso a una manifestazione #NoGreenPass ma non si è presentato: è positivo al Covid - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - Corriere : Povia «positivo al Covid». E non può partecipare alla manifestazione No Green Pass - robychisar : RT @fratotolo2: Dopo aver trovato il tempo per perculare #Povia positivo, sicuramente @Cartabellotta riuscirà a rispondere alla mia domanda… - Liberoarbitrio : RT @Ipertesa: Citazione o non citazione lo scopo era perculare #Povia, positivo e malato.Magari senza cattiveria, ma per un medico, una bru… -