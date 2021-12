PostePay Evolution, attenzione alla nuova tassa: ecco cosa succede dal 13 dicembre 2021 (Di lunedì 13 dicembre 2021) PostePay. Arriva un nuovo regalo di Natale per coloro che sono in possesso di una carta PostePay. Un regalo amaro, che ha il sapore di una tassa. Infatti, a partire da 13 dicembre verrà richiesto un nuovo contributo a coloro che sono in possesso di una PostePay, e l’importo previsto verrà direttamente scalato dal conto. Una sorpresa sgradita sotto l’albero, che colpisce i clienti di Poste Italiane e che non risparmia le sue carte, da sempre impiegate per la loro versatilità da molti cittadini in molteplici transazioni. In particolare, i diretti interessati di questo cambiamento saranno i possessori di una PostePay Evolution. Leggi anche: Bonus Mobili 2022: come funziona, chi può utilizzarlo, importo e come fare domanda Aumento del 20% per PostePay ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021). Arriva un nuovo regalo di Natale per coloro che sono in possesso di una carta. Un regalo amaro, che ha il sapore di una. Infatti, a partire da 13verrà richiesto un nuovo contributo a coloro che sono in possesso di una, e l’importo previsto verrà direttamente scalato dal conto. Una sorpresa sgradita sotto l’albero, che colpisce i clienti di Poste Italiane e che non risparmia le sue carte, da sempre impiegate per la loro versatilità da molti cittadini in molteplici transazioni. In particolare, i diretti interessati di questo cambiamento saranno i possessori di una. Leggi anche: Bonus Mobili 2022: come funziona, chi può utilizzarlo, importo e come fare domanda Aumento del 20% per...

CorriereCitta : PostePay Evolution, attenzione alla nuova tassa: ecco cosa succede dal 13 dicembre 2021 - Cristinanonce : @ShinichirosLove Se è una postepay evolution alle poste, altrimenti in Banca (è il più sicuro) o in punto Sisal (solo per alcuni tipi) - TrendOnline : Con una carta ricaricabile come #Postepay Evolution ma anche molte altre, spesso possiamo tranquillamente fare a me… - SilviaDiPaolo93 : @WebPoste buongiorno, la mia postepay evolution è in scadenza in questo mese ma non ho ancora ricevuto la nuova car… - efdiegi : Quando ricevo la notifica 'Hai un movimento in uscita su Postepay Evolution' mi sento sempre un po' come Voldemort… -