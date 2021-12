Poste Italiane tassate: l’ultima bordata colpisce la tanto diffusa PostePay, ecco di cosa si tratta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Entra in vigore oggi una “nuova tassa” che va a colpire la PostePay, una delle carte di credito ricaricabili più diffuse in Italia. Da questa giornata, 13 dicembre 2021, coloro che saranno clienti di Poste Italiane e nel contempo possessori della carta, dovranno pagare un “surplus”, che verrà scalato direttamente dal proprio conto. PostePay, 13/12/2021 – Computermagazine.itCome riferisce Quifinanza.it la tassa non andrà comunque a colpire all’unanimità tutti i clienti di Poste, ma solamente i titolari della cosiddetta PostePay Evolution, una versione particolare della stessa carta di credito. Si tratta ovviamente di una triste nuova per i possessori della stessa, una card che permette di svolgere operazioni bancarie, quindi fare acquisti online e anche nei negozi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Entra in vigore oggi una “nuova tassa” che va a colpire laPay, una delle carte di credito ricaricabili più diffuse in Italia. Da questa giornata, 13 dicembre 2021, coloro che saranno clienti die nel contempo possessori della carta, dovranno pagare un “surplus”, che verrà scalato direttamente dal proprio conto.Pay, 13/12/2021 – Computermagazine.itCome riferisce Quifinanza.it la tassa non andrà comunque a colpire all’unanimità tutti i clienti di, ma solamente i titolari della cosiddettaPay Evolution, una versione particolare della stessa carta di credito. Siovviamente di una triste nuova per i possessori della stessa, una card che permette di svolgere operazioni bancarie, quindi fare acquisti online e anche nei negozi ...

