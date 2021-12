Possibile focolaio Covid nel Manchester United, a rischio il match di domani col Brentford (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Gazzetta dello sport stamattina ha accostato il malore accusato ieri in campo da Zielinski a quello di Lindelof sabato scorso nel corso del match tra Norwich e Manchester United. Paragone che sta in piedi visto che domenica mattina i test dello United hanno evidenziato la presenza di positivi tra calciatori e personale dello staff. Non si sa quante persone siano positive al Covid né chi siano. Ma, scrive il Telegraph, è a rischio il ranch di martedì sera (domani) di Premier tra il Brentford e la squadra di Cristiano Ronaldo. I positivi sono stati rimandati e la sessione di allenamento si è svolta tenendo la denota distanza. Nel Regno Unito la variante Omicron è un tema dominante. Il Tottenham è stato colpito da un cluster (positivi otto giocatori e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Gazzetta dello sport stamattina ha accostato il malore accusato ieri in campo da Zielinski a quello di Lindelof sabato scorso nel corso deltra Norwich e. Paragone che sta in piedi visto che domenica mattina i test dellohanno evidenziato la presenza di positivi tra calciatori e personale dello staff. Non si sa quante persone siano positive alné chi siano. Ma, scrive il Telegraph, è ail ranch di martedì sera () di Premier tra ile la squadra di Cristiano Ronaldo. I positivi sono stati rimandati e la sessione di allenamento si è svolta tenendo la denota distanza. Nel Regno Unito la variante Omicron è un tema dominante. Il Tottenham è stato colpito da un cluster (positivi otto giocatori e ...

