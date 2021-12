Positivo al Covid va in discoteca: denunciato. Controlli dei Nas, chiusi otto locali da ballo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella provincia di Latina è stata denunciata una persona che, sebbene risultata positiva al Covid - 19, ha violato l'isolamento fiduciario per recarsi in una discoteca del capoluogo pontino. È quanto ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nella provincia di Latina è stata denunciata una persona che, sebbene risultata positiva al- 19, ha violato l'isolamento fiduciario per recarsi in unadel capoluogo pontino. È quanto ...

