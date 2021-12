Porto | Vitor Baia | “Lazio buona squadra | ma siamo ottimisti”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Saranno due partite molto interessanti, contro una. Prevediamo un play-off duro ma abbiamo fiducia e continuiamo a pensare che pospassare. Abbiamo la nostra storia e la nostra qualità, da qui a febbraio potrà cambiare qualcosa ma”. Con queste parole il vicepresidente del, ha commentato l’esito del sorteggio di Europa League che ha frapposto laai lusitani. Il tecnico Sergio Conceicao è un grande ex di turno: “Sarà una sfida molto emotiva per lui ma Sergio è estremamente professionale, preparerà le due partite meglio di chiunque altro. Sa di essere rimasto nel cuore dei tifosi laziali, ha fatto cose straordinarie lì, fa parte della storia dellama quando ...

Advertising

sportface2016 : #Porto, #VitorBaia: '#Lazio buona squadra, ma siamo ottimisti' - MCalcioNews : Verso Porto-Lazio, parla Vitor Baia: 'Siamo fiduciosi di passare il turno' - CalcioPillole : #Lazio e #Porto si sfideranno ai playoff di #EuropaLeague. Il vicepresidente dei portoghesi Vitor Bahia ha rilascia… - CalcioNews24 : ??Il vice presidente del #Porto ha parlato della #Lazio ?? - LazioNews_24 : #VitorBaia: «Fiduciosi di passare il turno, sul ritorno di #Conçeiçao…» -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Vitor

Baia, vice presidente del, ha commentato l'accoppiamento con la Lazio nel sorteggio di Europa League: le sue parole Le parole diBaia, vice presidente del, sui sorteggi dell'...Commenta per primoBaia , vicepresidente del, parla del sorteggio di Europa League , coi lusitani che affronteranno la Lazio : 'Ci saranno due partite molto interessanti contro una buona squadra. Si prevede ...“Saranno due partite molto interessanti, contro una buona squadra. Prevediamo un play-off duro ma abbiamo fiducia e continuiamo a pensare che possiamo passare. Abbiamo la nostra storia e la nostra qua ...La Lazio se la vedrà con il Porto di Conçeiçao nel prossimo doppio confronto di Europa League che andrà in scena il 17 e il 24 febbraio: andata in Portogallo, ...