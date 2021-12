Ponte di Ferro riaperto. Ma pedoni e ciclisti a rischio

Advertising

ilpost : A Roma ha riaperto il “Ponte di ferro”, dopo 70 giorni dall’incendio che ne aveva causato il crollo parziale - ilmeteoit : #ROMA: a 70 giorni dal furioso #Incendio #Riapre il #Ponte di #Ferro. Il #VIDEO - infoitinterno : Riapre il Ponte di Ferro, il sindaco Gualtieri: «Ora l’ampliamento» - infoitinterno : Riapre al traffico il Ponte di Ferro a Roma, Gualtieri: 'Ora va potenziato per farci passare i bus' - infoitinterno : Ponte di Ferro, elogio della normalità sulle opere pubbliche -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Ferro

...via di San Basilio presso la nuova fiera di Roma simili rallentamenti per le prove di un concorso pubblico su via Portuense Al termine delle prove a partire dalle 18 riaperto ieri ildi......via di San Basilio presso la nuova fiera di Roma simili rallentamenti per le prove di un concorso pubblico su via Portuense Al termine delle prove a partire dalle 18 riaperto ieri ildi...Per mezzora, tra le 14 e le 14.30, il traffico ferroviario sulla linea Palermo-Fiumetorto è stato sospeso, tra Altavilla Milicia e Termini Imerese, su richiesta della Polfer, per un allarme bomba che ...Il sindaco Gualtieri ha inaugurato la riapertura del Ponte di Ferro. Ci sono voluti oltre 70 giorni per metterlo in sicurezza ...