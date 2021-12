Ponte blu non sicuro, Angela Russo chiede un intervento immediato del Comune (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La passerella, nota come “Ponte blu” che consente l’accesso pedonale al plesso scolastico di San Modesto al Rione Libertà, è pericoloso per i pedoni in transito, e nello specifico i bambini accompagnati da mamma e papà”. Questa la denuncia della rappresentante di classe dello stesso Istituto comprensivo, Angela Russo, che ha fatto presente, con una comunicazione alla nostra testata, che “con le forti piogge o, come stamani, con le gelate, la passerella diventa scivolosa con il concreto rischio di cadute anche rovinose per coloro i quali non sono incauti”. La denuncia era stata già presentata quando la Russo era consigliere comunale, nella passata Consiliatura, e l’assessore di riferimento aveva assicurato un intervento per mettere in posa accorgimenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La passerella, nota come “blu” che consente l’accesso pedonale al plesso scolastico di San Modesto al Rione Libertà, è pericoloso per i pedoni in transito, e nello specifico i bambini accompagnati da mamma e papà”. Questa la denuncia della rappresentante di classe dello stesso Istituto comprensivo,, che ha fatto presente, con una comunicazione alla nostra testata, che “con le forti piogge o, come stamani, con le gelate, la passerella diventa scivolosa con il concreto rischio di cadute anche rovinose per coloro i quali non sono incauti”. La denuncia era stata già presentata quando laera consigliere comunale, nella passata Consiliatura, e l’assessore di riferimento aveva assicurato unper mettere in posa accorgimenti ...

Ponte blu non sicuro, Angela Russo chiede un intervento immediato del Comune

