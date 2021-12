Politano, l’agente: “Titolare? Vi dico quando sarà pronto” (Di martedì 14 dicembre 2021) quando tornerà dal primo minuto Politano in campo? Out con il Leicester per un’indisposizione dell’ultimo momento quando sembrava pronto dopo il Covid, la maglia da Titolare dell’attaccante manca dal 7 novembre contro il Verona. Napoli PolitanoCondizioni Politano, l’agente svela i tempi di recupero Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano, ha parlato del suo giocatore durante l’evento Italian Sport Awards in particolare sul suo stato di salute. Di seguito le parole: “Politano ha ripreso dopo il Covid. Prima della partita contro il Leicester è stato affetto dal Covid e ora è in fase di recupero. È normale che sia un po’ destabilizzato ma penso che sarà pronto per il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021)tornerà dal primo minutoin campo? Out con il Leicester per un’indisposizione dell’ultimo momentosembravadopo il Covid, la maglia dadell’attaccante manca dal 7 novembre contro il Verona. NapoliCondizionisvela i tempi di recupero Mario Giuffredi, procuratore di Matteo, ha parlato del suo giocatore durante l’evento Italian Sport Awards in particolare sul suo stato di salute. Di seguito le parole: “ha ripreso dopo il Covid. Prima della partita contro il Leicester è stato affetto dal Covid e ora è in fase di recupero. È normale che sia un po’ destabilizzato ma penso cheper il ...

