Pnrr | Gibelli Asstra | Dobbiamo riposizionare aziende Tpl

(Di lunedì 13 dicembre 2021) ''Ci sono nuove esigenze della società chetenere presenti: lo smart working è passato dal 4% al 25% e non si tornerà indietro, anzi la gente chiederà di lavorare da casa per avere più tempo ...

Le risorse delci devono aiutare ad uscire da questo momento di crisi e per riposizionare le aziende del Tpl''. Lo sottolinea Andrea, presidente di Asstra, Associazione nazionale del ...Le risorse delci devono aiutare ad uscire da questo momento di crisi e per riposizionare le aziende del Tpl'. Lo sottolinea Andrea, presidente di Asstra, Associazione nazionale del ...”Ci sono nuove esigenze della società che dobbiamo tenere presenti: lo smart working è passato dal 4% al 25% e non si tornerà indietro, anzi la gente chiederà di lavorare da casa per avere più tempo l ...Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria e Umbria:?sono le prime regioni individuate dal Pnrr per sperimentare l’idrogeno nel trasporto ferroviario. Ne seguiranno altre cinque ...