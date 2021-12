Playoff di Europa League in salita | per il Napoli c’è il Barcellona | Atalanta contro Olympiacos | la Lazio trova il Porto

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE PLAYOFF: PORTO-LAZIO ? #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague - LaStampa : Playoff di Europa League in salita: per il Napoli c’è il Barcellona, Atalanta contro Olympiacos, la Lazio trova il… - redsquirrel87 : RT @DiMarzio: #UEL I L’@Atalanta_BC pesca l’Olimpiakos, il @sscnapoli il #Barcellona e la @OfficialSSLazio il #Porto. Tutti gli accoppiamen… - ottopagine : Il Napoli pesca il Barcellona: sfida super ai playoff di Europa League #Napoli - infoitsport : Europa League, playoff: il Napoli pesca il Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Europa

SorteggiLeague 2021/22: decisa l'avversaria della Lazio aiLa Lazio affronterà il Porto aidell'League 2021/22. È questo il verdetto del sorteggio avvenuto oggi a Nyon, in Svizzera. I biancocelesti di Maurizio Sarri giocheranno in casa, all'Olimpico, la gara di ...Non va benissimo per le tre italiane neidiLeague: il Napoli se la vedrà con il Barcellona, la Lazio con il Porto, l'Atalanta con l'Olympiacos.Sorteggi non fortunati per Lazio e Napoli ai playoff di Europa League (è andata molto meglio a Inter e Juventus in Champions League: qui il tabellone completo). E' andata un po' meglio all'Atalanta.Urna sfortunata a Nyon per le squadre italiane. Gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League sono da brividi: Napoli contro il Barça, per l’Atalanta c’è l’Olympiacos, ...