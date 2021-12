(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il movimento civico “è” ha organizzato per giovedì 16 dicembre alle 17.30 (presso la Terrazza 98, in via Santo Spirito a) unaaltra, un legame delicato e senza tempo che attraversa generazioni e rafforza i valori in una società sempre più virtuale. E’ partito dalle Nazioni Unite l’input di propugnare una visione delle persone anziane quali risorse, le cui capacità di agire per il miglioramento delle condizioni proprie e delle società di appartenenza dovrebbero essere valorizzate dalle politiche pubbliche a tutti i livelli. Ecco perché l’associazioneè vuole mettere al centro i meno giovani, con una serie di incontri a loro dedicati. “Abbiamo voluto creare un momento per rivolgere ai ...

Il movimento civico 'è' ha organizzato per giovedì 16 dicembre alle 17.30 (presso la Terrazza 98, in via Santo Spirito a Pimonte) una giornata dedicata al rapporto tra nonni e nipoti, un legame delicato e senza tempo che attraversa generazioni e rafforza i valori in una società sempre più virtuale. E' partito dalle Nazioni Unite l'input di propugnare una visione delle persone anziane quali risorse, le cui capacità di agire per il miglioramento delle condizioni proprie e delle società di appartenenza dovrebbero essere valorizzate dalle politiche pubbliche a tutti i livelli. Ecco perché l'associazione Pimonte è vuole mettere al centro i meno giovani, con una serie di incontri a loro dedicati.