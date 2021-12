Pillole per una nuova storia della letteratura 042 di Federico Sanguineti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Poesia, finzione e verità Di Federico Sanguineti Negli anni successivi alla Rivoluzione francese (1789), il rapporto fra poesia e verità è un problema che da più parti si pone: si pensi all’accostamento di Dichtung und Wahrheit (1811), Poesia e verità, che entra nel titolo di un’opera autobiografica in cui Goethe pone a confronto la verità della propria vita con quella della poesia. Non occorre qui ricordare i versi 49-50, ancora oggi proverbiali, che sigillano Ode on a Grecian Urn (Ode su un’urna greca) di Keats, scritti nel 1819: “Beauty is truth, truth beauty, ? that is all / Ye know on earth, and all ye need to know” (Bellezza è verità, la verità bellezza, ? questo è tutto / il sapere sulla terra, e tutto ciò che vi occorre sapere”). Ma, ancor prima della cosiddetta età romantica, resta da ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Poesia, finzione e verità DiNegli anni successivi alla Rivoluzione francese (1789), il rapporto fra poesia e verità è un problema che da più parti si pone: si pensi all’accostamento di Dichtung und Wahrheit (1811), Poesia e verità, che entra nel titolo di un’opera autobiografica in cui Goethe pone a confronto la veritàpropria vita con quellapoesia. Non occorre qui ricordare i versi 49-50, ancora oggi proverbiali, che sigillano Ode on a Grecian Urn (Ode su un’urna greca) di Keats, scritti nel 1819: “Beauty is truth, truth beauty, ? that is all / Ye know on earth, and all ye need to know” (Bellezza è verità, la verità bellezza, ? questo è tutto / il sapere sulla terra, e tutto ciò che vi occorre sapere”). Ma, ancor primacosiddetta età romantica, resta da ...

Advertising

ChieffiOlga : Pillole per una nuova storia della letteratura 042 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - BiancoCritico : RT @salteditions: [Pillole di #SaleInVersi per sopravvivenza emotiva al lunedì] Maria Grazia Calandrone, da Giardino della Gioia, @Mondado… - Marghe58277301 : @Marghe58277301??Caro diario, sono quasi pronta per il letto. Non riuscirò a dormire, quando sono delusa e mortifica… - Gigithebeast1 : RT @salteditions: [Pillole di #SaleInVersi per sopravvivenza emotiva al lunedì] Maria Grazia Calandrone, da Giardino della Gioia, @Mondado… - rafelez : RT @MedBunker: C'è chi vende pillole e prodotti per 'rinforzare il sistema immunitario'. Servono? Ehm...ve lo spiego qui: -