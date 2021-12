Perde il controllo dello scooter e muore a 39 anni | grave l' amica che era con lui

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Incidente mortale ieri sera, domenica 12 settembre, alle 23.30 in via Goito a Padova. Un uomo di 39, Attias Massaro , originario di Udine ma residente in città, è morto in seguito all'incidente ...

Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Perde il controllo dell'auto, finisce su marciapiede, abbatte albero e sfonda una vetrina - MrCaruccio : Maledetti alberi ubriachi! - news_rimini : Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: positivo ad alcol e stupefacenti - news_rimini : Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria: ventenne trasportato al Bufalini - mattinodipadova : ++++ SCHIANTO IN SCOOTER, MUORE A 39 ANNI ++++ Incidente stradale domenica sera alle 23.30, grave la passeggera dic…

Incidente mortale ieri sera, domenica 12 settembre, alle 23.30 in via Goito a Padova. Un uomo di 39 anni, Attias Massaro , originario di Udine ma residente in città, è morto in seguito all'incidente ...