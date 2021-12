Perché la visita di Bennett ad Abu Dhabi è storica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il viaggio a fine giugno del ministro degli Esteri Yair Lapid – storico in quanto prima visita di Stato israeliana negli Emirati Arabi Uniti dopo la firma degli Accordi di Abramo nell’estate scorsa – ora tocca al primo ministro Naftali Bennett. Due giorni negli Emirati Arabi Uniti, domenica e lunedì, per incontrare il ministro degli Esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan e il principe Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il leader de facto. Ospitalità “molto calda”, “siamo decisi a rafforzare il rapporto” bilaterale, sono state le prime parole del capo del governo di Gerusalemme atterrato ad Abu Dhabi per una visita “volta ad approfondire la cooperazione tra i Paesi, in tutti i campi”. “In un solo anno dalla normalizzazione delle nostre relazioni, abbiamo già visto lo straordinario potenziale della partnership ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo il viaggio a fine giugno del ministro degli Esteri Yair Lapid – storico in quanto primadi Stato israeliana negli Emirati Arabi Uniti dopo la firma degli Accordi di Abramo nell’estate scorsa – ora tocca al primo ministro Naftali. Due giorni negli Emirati Arabi Uniti, domenica e lunedì, per incontrare il ministro degli Esteri emiratino Abdullah bin Zayed Al Nahyan e il principe Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il leader de facto. Ospitalità “molto calda”, “siamo decisi a rafforzare il rapporto” bilaterale, sono state le prime parole del capo del governo di Gerusalemme atterrato ad Abuper una“volta ad approfondire la cooperazione tra i Paesi, in tutti i campi”. “In un solo anno dalla normalizzazione delle nostre relazioni, abbiamo già visto lo straordinario potenziale della partnership ...

Advertising

purposelili : Io veramente mi sento in colpa perché il dottore é stato davvero bravo e competente + la visita é andata liscia sen… - lpfalling : oggi ho una visita in duomo e sto piangendo di gioia perché 1 finalmente posso uscire ma soprattutto 2 vedrò l'albe… - hiboss_hiboss : RT @intuslegens: Se il #GreatReset è un fake e #Schwab che lo ha ideato non esiste, come ha fatto a visitare #Draghi? E perché il #supergre… - Lorenz_67 : Buongiorno amici, vedere il pettirosso che viene a farti visita, perché sa che gli lasci il cibo, è un'esperienza b… - luciana17955390 : @EmpfindsamerS @E_Sylveon Anche mia figlia 22anni haschimoto, abbiamo provato a prenotare una visita privata con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché visita ASIA/CINA - Si accendono le luci del Natale: la comunità cattolica intensifica il cammino spirituale e le opere caritative E' stato un momento suggestivo, soprattutto un momento forte di fede e di missionarietà, perché i ... di origine mongola, e dalle suore, nonostante la temperatura sottozero, è andato in visita alla ...

A Maccarese un evento per promuovere le eccellenze di Fiumicino con operatori e stakeholder ... si è rivolto a operatori del settore enogastronomico e stakeholder perché si facciano portavoce, ... gli chef di Periferia Iodata e i nostri produttori che sono il miglior biglietto da visita che ...

Beni Culturali, Csel: pandemia spinge il digitale ma operatori poco preparati latinaoggi.eu E' stato un momento suggestivo, soprattutto un momento forte di fede e di missionarietà,i ... di origine mongola, e dalle suore, nonostante la temperatura sottozero, è andato inalla ...... si è rivolto a operatori del settore enogastronomico e stakeholdersi facciano portavoce, ... gli chef di Periferia Iodata e i nostri produttori che sono il miglior biglietto dache ...