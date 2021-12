“Perché esce dal GF Vip”. Manila Nazzaro, si scopre dopo la telefonata. Situazione complicata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non era affatto sua intenzione, ma purtroppo dovrà farlo. In queste ore una misteriosa telefonata avrebbe stravolto il percorso televisivo di una delle più acclamate e seguite protagoniste del GF Vip 6. Si parla della Miss Italia 1999, Manila Nazzaro, che dopo essere stata in confessionale ha scoperto di dovere uscire dalla casa di Cinecittà. Una notizia che sta sconvolgendo non solo i telespettatori, ma anche gli altri concorrenti. Ricapitoliamo un attimo. Come ormai tutti sapranno, nella puntata del 13 dicembre i vari vipponi dovranno rivelare ad Alfonso Signorini la loro attesa risposta. Ovvero chi deciderà di abbandonare il GF Vip 6 e quali sarannno invece i concorrenti che sceglieranno di continuare il gioco, nomination permettendo, fino al 14 marzo 2022. Manila Nazzaro, se non ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Non era affatto sua intenzione, ma purtroppo dovrà farlo. In queste ore una misteriosaavrebbe stravolto il percorso televisivo di una delle più acclamate e seguite protagoniste del GF Vip 6. Si parla della Miss Italia 1999,, cheessere stata in confessionale ha scoperto di dovere uscire dalla casa di Cinecittà. Una notizia che sta sconvolgendo non solo i telespettatori, ma anche gli altri concorrenti. Ricapitoliamo un attimo. Come ormai tutti sapranno, nella puntata del 13 dicembre i vari vipponi dovranno rivelare ad Alfonso Signorini la loro attesa risposta. Ovvero chi deciderà di abbandonare il GF Vip 6 e quali sarannno invece i concorrenti che sceglieranno di continuare il gioco, nomination permettendo, fino al 14 marzo 2022., se non ...

