Per Tajani al Colle sarebbe perfetto un presidente di area centrodestra. Ma ha in mente sempre lo stesso nome. “Berlusconi ha meriti e record che in pochi possono vantare” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Il presidente si elegge con il massimo del consenso. Con la sinistra siamo al governo insieme, parliamone e confrontiamoci. E’ una cosa positiva per tutti, noi faremo la nostra parte, tutti devono parlare con tutti visto che la prima carica dello Stato rappresenta tutti”. È quanto ha detto al Corriere il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, confermando di essere d’accordo con le proposte di un confronto preventivo fra i leader dei partiti per arrivare ad un’elezione del prossimo capo dello Stato la più condivisa possibile. “I numeri lo dicono – ha aggiunto Tajani -, abbiamo tanti parlamentari come anche tanti rappresentanti delle Regioni. E c’è anche un gran numero di parlamentari che non sono iscritti a un partito, ed è la prima volta che un numero così importante di deputati e senatori, chiamiamoli indipendenti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ilsi elegge con il massimo del consenso. Con la sinistra siamo al governo insieme, parliamone e confrontiamoci. E’ una cosa positiva per tutti, noi faremo la nostra parte, tutti devono parlare con tutti visto che la prima carica dello Stato rappresenta tutti”. È quanto ha detto al Corriere il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, confermando di essere d’accordo con le proposte di un confronto preventivo fra i leader dei partiti per arrivare ad un’elezione del prossimo capo dello Stato la più condivisa possibile. “I numeri lo dicono – ha aggiunto-, abbiamo tanti parlamentari come anche tanti rappresentanti delle Regioni. E c’è anche un gran numero di parlamentari che non sono iscritti a un partito, ed è la prima volta che un numero così importante di deputati e senatori, chiamiamoli indipendenti, ...

