PER MARTEDI I ricercatori italiani hanno sviluppato un anticorpo efficace contro l'Alzheimer (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - Tra i principali processi neuropatologici responsabili della malattia di Alzheimer riveste grande importanza l'alterazione della proteina Tau, che tende ad accumularsi nel cervello dei pazienti affetti da questa patologia e ad aumentare col progredire della malattia. Uno studio coordinato dall'Istituto di farmacologia traslazionale (Ift) e dall'Istituto dei sistemi complessi (Isc) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) - al quale hanno collaborato l'Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari (Cnr-Ibiom), la Fondazione e Clinica Irccs S. Lucia, la Fondazione Ebri, il Policlinico Universitario A. Gemelli e l'Irccs Fondazione Bietti - ha mostrato l'efficacia dell'anticorpo monoclonale 12A12 contro questo processo. "Lo studio preclinico che abbiamo condotto ha mostrato che ... Leggi su agi (Di lunedì 13 dicembre 2021) AGI - Tra i principali processi neuropatologici responsabili della malattia diriveste grande importanza l'alterazione della proteina Tau, che tende ad accumularsi nel cervello dei pazienti affetti da questa patologia e ad aumentare col progredire della malattia. Uno studio coordinato dall'Istituto di farmacologia traslazionale (Ift) e dall'Istituto dei sistemi complessi (Isc) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) - al qualecollaborato l'Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari (Cnr-Ibiom), la Fondazione e Clinica Irccs S. Lucia, la Fondazione Ebri, il Policlinico Universitario A. Gemelli e l'Irccs Fondazione Bietti - ha mostrato l'efficacia dell'monoclonale 12A12questo processo. "Lo studio preclinico che abbiamo condotto ha mostrato che ...

Ultime Notizie dalla rete : PER MARTEDI Rinnovo contratto statali a rischio: aumenti fino a 2.200 euro per salvarlo ... garantiranno i seguenti aumenti: 2.200 euro lordi annui per gli avanzamenti orizzontali nell'area dei funzionari (equivalente dell'attuale terza fascia); 1.200 euro lordi annui per gli avanzamenti ...

Banche centrali protagoniste (Fed e Bce tra tutte): mercati sintonizzati sui loro annunci Secondo le attese di Mps Capital Services, la Fed è attesa accelerare il ritmo del tapering (da 15 a 30 miliardi di dollari) e sarà interessante vedere come evolverà la nuova nuvola dei punti per ...

Le previsioni meteo per martedì 14 dicembre Il Post Toano si ferma per il funerale di Federico Pellini: martedì lutto cittadino. VIDEO La Panda che schiva un albero e abbatte la copertura di un pozzo per la raccolta delle acque. Il ragazzo esce dall’auto e al buio non vede il buco che lo inghiotte. Una fatalità davvero tragica e ...

Pieve Torina, nuova tratta del trasporto pubblico È soddisfatto il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, per questa opportunità. A partire da domani, martedì 14 dicembre, la corsa sarà attiva due giorni a settimana ...

