Advertising

iconanews : Pentagono, nessuna sanzione a militari per strage civili a Kabul -

Ultime Notizie dalla rete : Pentagono nessuna

Agenzia ANSA

sanzione per i militari americani implicati nell'attacco con il drone che ha ucciso 10 civili a Kabul, in Afghanistan, a fine agosto. Lo afferma il portavoce del, John Kirby, ...... data la mancanza di prove concrete, non c'è quasiindicazione che questa "campagna per ... le agenzie allineate con Washington e il, gli Emirati Arabi Uniti, le principali società ...Nessuna sanzione per i militari americani implicati nell'attacco con il drone che ha ucciso 10 civili a Kabul, in Afghanistan, a fine agosto. (ANSA) ...Milano, 13 dic. (LaPresse) - Nessun militare coinvolto nel raid americano con droni a Kabul in cui morirono 10 civili, tra cui sette bambini, verrà punito. Lo ...