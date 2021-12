Pensioni, Landini: “Da Quota 100 passeremo a Quota 0” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Da Quota 100 passeremo a Quota 0, perché con queste norme non andrà in pensione nessuno”. Lo afferma il segretario della Cgil Maurizio Landini al Tg2 Post, ricordando la richiesta del sindacato di andare oltre “la legge Fornero, che è una legge sbagliata”. “Nella Legge di Bilancio non troviamo risposte” a “questioni di merito molto concrete, davanti a un malessere sociale che invece ha bisogno di una risposta: noi stiamo chiedendo cose precise, un intervento sul fisco, una vera lotta all’evasione fiscale, il blocco della precarietà, vogliamo una riforma fiscale vera e politiche industriali che ricreino lavoro”, ha continuato Landini, contestando “una politica che pensa di poter fare da sola”. “C’è un problema di merito e di metodo”, dice ancora. Quella di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Da1000, perché con queste norme non andrà in pensione nessuno”. Lo afferma il segretario della Cgil Maurizioal Tg2 Post, ricordando la richiesta del sindacato di andare oltre “la legge Fornero, che è una legge sbagliata”. “Nella Legge di Bilancio non troviamo risposte” a “questioni di merito molto concrete, davanti a un malessere sociale che invece ha bisogno di una risposta: noi stiamo chiedendo cose precise, un intervento sul fisco, una vera lotta all’evasione fiscale, il blocco della precarietà, vogliamo una riforma fiscale vera e politiche industriali che ricreino lavoro”, ha continuato, contestando “una politica che pensa di poter fare da sola”. “C’è un problema di merito e di metodo”, dice ancora. Quella di ...

