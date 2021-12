Pensioni anticipate 2022, l’appello del CODS sul riconoscimento del lavoro di cura (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le Pensioni anticipate 2022 restano un argomento caldo, in questi giorni ancor di più giacché di sta preparando lo sciopero che si terrà il prossimo 16 dicembre indetto da Cgil e Uil contrari ai contenuti della Legge di bilancio in ambito previdenziale che non ha fornito risposta alle richieste dei sindacati e dei lavoratori. Il Manifesto indicante le ragioni dello sciopero al fondo cita la frase ‘Insieme si può fare la differenza’, che ricorda molto una di quelle usate dal Comitato Opzione Donna Social fondato ed amministrato da Orietta Armiliato, ‘Insieme si può’, insieme ad altre frasi come ‘Ildomanisicostruisceoggi‘ ‘perledonnedioggiedidomani’ ‘ilwelfaresiamonoi’. Proprio a partire dai contenuti del Manifesto e di quello che verrà richiesto dai sindacati in occasione del 16 dicembre al Governo, ossia oltre alla flessibilità in ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lerestano un argomento caldo, in questi giorni ancor di più giacché di sta preparando lo sciopero che si terrà il prossimo 16 dicembre indetto da Cgil e Uil contrari ai contenuti della Legge di bilancio in ambito previdenziale che non ha fornito risposta alle richieste dei sindacati e dei lavoratori. Il Manifesto indicante le ragioni dello sciopero al fondo cita la frase ‘Insieme si può fare la differenza’, che ricorda molto una di quelle usate dal Comitato Opzione Donna Social fondato ed amministrato da Orietta Armiliato, ‘Insieme si può’, insieme ad altre frasi come ‘Ildomanisicostruisceoggi‘ ‘perledonnedioggiedidomani’ ‘ilwelfaresiamonoi’. Proprio a partire dai contenuti del Manifesto e di quello che verrà richiesto dai sindacati in occasione del 16 dicembre al Governo, ossia oltre alla flessibilità in ...

