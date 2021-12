Pensiero del giorno – Il cinema

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quando ero adolescente, adoravo andare al. Di domenica, con una zia materna, io e mia sorella raggiungevamo la vicina salatografica per immergerci completamente nella storia proiettata. Quando ci trasferimmo ai Castelli Romani, fu la zia paterna a prendere questo incarico. Potemmo così assistere a pellicole che davano anche neidella capitale. La passione ci faceva sentire protagoniste, al pari delle eroine di celluloide e la mia fantasia poteva galoppare immaginando destini altrettanto straordinari e magici. Dopo qualche tempo, la televisione prese il posto delle proiezioni nei luoghi pubblici e io potevo, con più frequenza, volare con la fantasia in mille avventure. Dopo vari anni, cominciai a vivere la mia vita cercando di renderla eccezionale e invidiabile come quella di tanti interpreti ammirati fino ad ...

Advertising

SkyTG24 : Guido Rasi, consigliere del generale Figliuolo riporta il pensiero dei pediatri italiani: “Nei più piccoli può dura… - Corriere : ?? «Una delle cose che più ti fa soffrire quando sei in carcere è il pensiero del dolore che provochi alle persone c… - Roberto_Fico : Era il 6 dicembre del 1990 quando un aereo militare si schiantò sull’Istituto #Salvemini di Casalecchio di Reno. Do… - coccinigliarose : A proposito,i contagi covid erano solo portati dai manifestanti dei portuali a Trieste, mentre quelli dei sindacati… - MikyTarricone : Signora #Meloni, per quanto riguarda l'essere #Patriota, le dedico questa canzone del grande Gaber. Esprime anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero del

RomaDailyNews

... parlando con Francesca Cipriani, ha messo in dubbio la veridicità della crisisuo amico: "La ... Dopo essersi sfogato con Francesca, il giovane non ha perso occasione per ribadire il suo...... pura regressione infantile, se non acefala; ed è incredibilmente un nodo sempre più politico ofallimentodialettico.E’ il pensiero di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, raccolto dal quotidiano “La Stampa”.ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Le passate elezioni amministrative di Roseto, pur se valide sotto il profilo legale, risultano falsate sul versante squisitamente politico“. È questo in sintesi il pensiero del ...