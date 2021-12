Penny Market insieme a Too Good To Go contro lo spreco alimentare (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) – Un modo innovativo ed efficiente per ridurre lo spreco alimentare, valorizzare le eccedenze e al contempo contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Questo il senso della collaborazione tra Penny Market Italia e Too Good To Go, che prende il via a Milano, nei Penny Market di v.le Antonini e via Padova, dove è possibile acquistare ogni giorno la ‘Magic Box’ Too Good To Go a prezzi etici, contenente una selezione di prodotti di qualità, ma prossimi alla scadenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) – Un modo innovativo ed efficiente per ridurre lo, valorizzare le eccedenze e al contempo contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Questo il senso della collaborazione traItalia e TooTo Go, che prende il via a Milano, neidi v.le Antonini e via Padova, dove è possibile acquistare ogni giorno la ‘Magic Box’ TooTo Go a prezzi etici, contenente una selezione di prodotti di qualità, ma prossimi alla scadenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

