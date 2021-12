Pedri sulla sfida col Napoli: “Avversario difficile, ma siamo il Barça” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quest’oggi l’urna dei sorteggi per gli spareggi dell’Europa League non ha sorriso al Napoli. Gli azzurri infatti, per raggiungere gli ottavi di finale della competizione, dovranno vedersela con il Barcellona. I blaugrana, eliminati dalla Champions League, sono una delle squadre più accreditate alla vittoria finale. Pedri BarcellonaDella sfida col Napoli, e non solo, ha parlato Pedri, un vero e proprio gioiello dei catalani. Il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso della premiazione del Golden Boy, premio rilasciato da Tuttosport al miglior giovane dell’anno. Queste le parole di Pedri. “Napoli in Europa League? La verità è che è un rivale difficile, è una squadra compatta e molto forte ma noi non ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quest’oggi l’urna dei sorteggi per gli spareggi dell’Europa League non ha sorriso al. Gli azzurri infatti, per raggiungere gli ottavi di finale della competizione, dovranno vedersela con il Barcellona. I blaugrana, eliminati dalla Champions League, sono una delle squadre più accreditate alla vittoria finale.BarcellonaDellacol, e non solo, ha parlato, un vero e proprio gioiello dei catalani. Il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso della premiazione del Golden Boy, premio rilasciato da Tuttosport al miglior giovane dell’anno. Queste le parole di. “in Europa League? La verità è che è un rivale, è una squadra compatta e molto forte ma noi non ...

