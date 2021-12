Paura per Maria De Filippi: “Stavo per cadere”, la reazione dell’ospite spiazza tutti (VIDEO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri pomeriggio è andata in onda un’altra puntata di Amici. Tra un’esibizione e l’altra si è temuto per l’incolumità di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo. Maria De Filippi (MediasetPlay)Nel nuovo appuntamento di Amici, andato in onda ieri, domenica 12 dicembre, abbiamo assistito a molteplici eventi. Abbiamo visto le sfide di Rea e Mattia e la presenza di tantissimi ospiti che hanno coinvolto il pubblico, gli allievi, i professori e ovviamente Maria De Filippi. A far divertire più di tutti è stata la presenza di Sabrina Ferilli. L’attrice infatti ha avuto il compito di ascoltare e vedere le esibizioni dei cantanti e dare un voto. Tra un’interpretazione e l’altra però la conduttrice ha deciso di fare un “regalo” alla sua amica e farle trovare in ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ieri pomeriggio è andata in onda un’altra puntata di Amici. Tra un’esibizione e l’altra si è temuto per l’incolumità diDe. Ecco cosa è successo.De(MediasetPlay)Nel nuovo appuntamento di Amici, andato in onda ieri, domenica 12 dicembre, abbiamo assistito a molteplici eventi. Abbiamo visto le sfide di Rea e Mattia e la presenza di tantissimi ospiti che hanno coinvolto il pubblico, gli allievi, i professori e ovviamenteDe. A far divertire più diè stata la presenza di Sabrina Ferilli. L’attrice infatti ha avuto il compito di ascoltare e vedere le esibizioni dei cantanti e dare un voto. Tra un’interpretazione e l’altra però la conduttrice ha deciso di fare un “regalo” alla sua amica e farle trovare in ...

